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№119-07-2020 15:57:12

nikobor58
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 18-07-2020
Сообщений: 5
UA: Chrome 84.0

Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Добрый день! Недавно я обновил почтовый клиент Thunderbird до версии 78.0. и у меня начались проблемы с отправлением и получением писем в одной из двух учетных записей (от Акадо). На неё перестали приходить письма, отправление писем тоже не работает и появляется окно со словами:
"Ошибка отправления сообщения. Сообщение не может быть отправлено, так как ожидание соединения с Сервером исходящей почты(SMTP) "mail.akado" истекло. Попробуйте снова."
Непонятно причем здесь ожидание соединения, ведь с момента отправки не прошло и доли секунды.
Со второй учетной записью (от Яндекса) проблем нет, естественно кроме писем связанных с Акадо.
Никакие настройки при обновлении не менялись. Попробовал заменить профиль новой версии на профиль предыдущей версии 68.10.0, но не помогло, переустановил предыдущую версию и всё заработало. Хочется узнать у знатоков в чём может быть проблема.

Отредактировано nikobor58 (19-07-2020 16:09:02)

Отсутствует

 

№220-07-2020 09:25:15

Пламенеющий Лис
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 20-07-2020
Сообщений: 12
UA: Firefox 78.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

День добрый! nikobor58, возможно, эта проблема возникла из-за новшества "TLS 1.0 and 1.1 disabled", указанного на официальной странице примечаний к выпуску.
У меня, кстати, [thunderbird] 78.0 вообще не завелся на некоторых машинах. Подозреваю, что из-за включенного отныне по умолчанию аппаратного ускорения.

Отредактировано Пламенеющий Лис (20-07-2020 09:25:53)

Отсутствует

 

№320-07-2020 11:32:09

nikobor58
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 18-07-2020
Сообщений: 5
UA: Chrome 84.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Пламенеющий Лис, возможно новшества действительно имеют здесь значение, но ведь с письмами Яндекса никаких проблем нет.

Отсутствует

 

№420-07-2020 13:00:03

Пламенеющий Лис
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 20-07-2020
Сообщений: 12
UA: Firefox 78.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

nikobor58
Дык Яндекс-то наверняка поддерживает новейшие версии криптографического протокола TLS, а Акадо, возможно, нет. Я это имел ввиду.

Отсутствует

 

№520-07-2020 14:43:40

Пламенеющий Лис
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 20-07-2020
Сообщений: 12
UA: Firefox 78.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

nikobor58
Обратил внимание, что вход в почтовый ящик Акадо через сайт осуществляется посредством незащищенного соединения, поэтому вполне возможно предположить, что почтовый сервер у них также не поддерживает всех нововведений.
В общем, если у вас почта Акадо все же работает в [thunderbird] 68.10.0, и если исходить из предположения, что проблема в шифровании соединения, то можете попробовать в [thunderbird] 78.0 поэкспериментировать с "Правая кнопка мыши на названии вашей учетной записи Акадо в списке" -> Параметры -> Параметры сервера -> Настройка защиты. Но вполне возможно, что надо будет лезть в about:config, и менять там какие-то параметры, такие как, например, security.tls.version.min . Но здесь я точно не знаю, поэтому вам или придется гуглить, или ждать тут добрых самаритян с готовым рецептом... Но возможно, на предмет конструктивной информации вам также стоит "побомбить" ресурсы Акадо. Правда, их форум на данный момент вообще "лежит" уже работает.

Отсутствует

 

№620-07-2020 14:47:06

banbot
Moderator
 
Группа: Moderators
Зарегистрирован: 23-12-2007
Сообщений: 4970
UA: Firefox 79.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

nikobor58
Попробуйте установить в Редакторе настроек security.tls.version.enable-deprecated в true

Do you feel lucky, punk?

Отсутствует

 

№721-07-2020 13:33:45

nikobor58
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 18-07-2020
Сообщений: 5
UA: Chrome 84.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Пламенеющий Лис, banbot, большое спасибо за советы!
Проблема решилась когда я в настройках входящих и исходящих серверов Акадо выбрал следующие варианты:
Защита соединения - нет.
Метод аутентификации - пароль, без защиты передачи.
Пока всё работает, но я на всякий случай сохранил инсталлятор предыдущей версии и старый профиль.

Отредактировано nikobor58 (21-07-2020 18:20:02)

Отсутствует

 

№816-09-2020 10:06:21

timkuptsov
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 22-11-2009
Сообщений: 106
UA: Firefox 80.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Есть решение как включить поддержку "TLS 1.0 and 1.1 disabled" ?

Это не помогло:

Выделить код

Код:

security.tls.version.enable-deprecated в true
security.tls.version.min;0

Отредактировано timkuptsov (16-09-2020 10:07:18)

Отсутствует

 

№916-09-2020 15:12:22

Dmitriy1
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 16-09-2020
Сообщений: 1
UA: Firefox 80.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

На 78 версии проблема получения/отправки с сервером exchange,
на предыдущей версии работало с настройкой защиты соединения starttls.

мне помогло включение
security.tls.version.enable-deprecated
настройка защиты ssl/tls

Отсутствует

 

№1016-09-2020 16:08:31

timkuptsov
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 22-11-2009
Сообщений: 106
UA: Firefox 80.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Dmitriy1
у меня не прокатило...

UPD: Помогло, оказалось еще вторая проблема. TB перестал работать с самоподписанными сертификатами...

Отредактировано timkuptsov (17-09-2020 08:42:02)

Отсутствует

 

№1123-09-2020 13:12:02

dmIV
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 23-09-2020
Сообщений: 2
UA: Chrome 84.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Что за г.. они выкатили?  На Маке при изменении адреса почтового сервера, ТБ зависает намертво. 
Сертификаты нельзя экспортировать.  В общем, все для людей.
Кто-то знает, как на Маке откатиться на 68ую версию, с сохранением всех сообщений?
Заранее благодарен.

Отредактировано dmIV (23-09-2020 15:57:37)

Отсутствует

 

№1223-09-2020 19:32:56

Пламенеющий Лис
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 20-07-2020
Сообщений: 12
UA: Firefox 81.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

dmIV пишет

Что за г.. они выкатили?

Добавлю, что в Win 7 x64 [thunderbird] вообще не хотел запускаться из-за включенного по умолчанию аппаратного ускорения, что я, впрочем, поборол. Однако, когда после этого программа зависла и закрылась при настройке учетной записи на стадии авторизации в Gmail (причем, как помнится, некогда полезное переключение параметра general.useragent.compatMode.firefox в true не помогло), я понял, что пока с этой версией дальше мучаться не рационально, по крайней мере покуда время не резиновое... :angry:

Отсутствует

 

№1324-09-2020 16:24:45

Пламенеющий Лис
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 20-07-2020
Сообщений: 12
UA: Firefox 81.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

dmIV пишет

Кто-то знает, как на Маке откатиться на 68ую версию, с сохранением всех сообщений?

Дык, по логике просто удаляете новую версию и вместо нее устанавливаете старую. Версии [thunderbird] можно найти тут. Не забудьте отключить автообновление. Манипуляции лучше проводить без доступа к Интернету.
На всякий случай лучше сделать резервную копию профиля. Информация о профилях здесь. Однако я не уверен, не внесла ли новая версия [thunderbird] каких-нибудь неприятных изменений в ваш профиль. Поэтому, переносить данные лучше избирательно, а не целиком. Тут эта информация, как я понимаю, есть. Кроме того, если у вас IMAP, то сообщения хранятся на сервере, и если вы подключите вашу почту к чистому профилю, они скачаются из сети. Но будь аккуратнее, а то удалится еще че-нить ценное...:usch:

Отсутствует

 

№1427-09-2020 15:04:00

BAZil66
Участник
 
Группа: Members
Откуда: Железногорск, Красноярский кр.
Зарегистрирован: 07-06-2005
Сообщений: 64
UA: Firefox 81.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

78 версия меняет профиль. При попытке вернуться на 68 выдает сообщение, что профиль изменен безвозвратно :(. Тоже возникла проблема при переходе на [thunderbird]78 с корпоративным мейлом. Пришлось откатываться на старую версию с чистым профилем. Хорошо был какой-то не очень старый бэкап.

Отсутствует

 

№1528-09-2020 15:14:57

dmIV
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 23-09-2020
Сообщений: 2
UA: Chrome 84.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Обновилась версия до 78.3.1
Вроде принялось и отправилось по ssl.

Отсутствует

 

№1619-10-2020 14:57:00

kiav
Участник
 
Группа: Members
Откуда: Россия, Москва
Зарегистрирован: 12-08-2011
Сообщений: 25
UA: Firefox 78.0
Веб-сайт

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

timkuptsov пишет

Есть решение как включить поддержку "TLS 1.0 and 1.1 disabled" ?

Мне помогло установка security.tls.version.min в значение 1 (по-умолчанию там 3, значение 2 не помогло).

Отсутствует

 

№1719-10-2020 19:04:18

AndreyJean
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 10-01-2016
Сообщений: 3
UA: Firefox 82.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

kiav пишет
timkuptsov пишет

Есть решение как включить поддержку "TLS 1.0 and 1.1 disabled" ?

Мне помогло установка security.tls.version.min в значение 1 (по-умолчанию там 3, значение 2 не помогло).

Огромное спасибо!
Выше советовали ставить 0, но ошибка не ушла.


security.tls.version.enable-deprecated в true
security.tls.version.min в значение 1


полет нормальный на 78.3.3 и Kerio

Ошибку выдавало до этого "Ошибка отправления сообщения.Узел, с которым вы соединяетесь, использует неподдерживаемую версию протокола безопасности."
Оставлю тут, чтоб другим было проще гуглить.

Отсутствует

 

№1803-11-2020 12:00:48

Kaban13
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 03-11-2020
Сообщений: 1
UA: Chrome 86.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Спасибо за помощь.

скрытый текст
Огромное спасибо!
Выше советовали ставить 0, но ошибка не ушла.


security.tls.version.enable-deprecated в true
security.tls.version.min в значение 1


полет нормальный на 78.3.3 и Kerio

Ошибку выдавало до этого "Ошибка отправления сообщения.Узел, с которым вы соединяетесь, использует неподдерживаемую версию протокола безопасности."
Оставлю тут, чтоб другим было проще гуглить.

Отсутствует

 

№1904-11-2020 16:48:50

Caracal
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 04-04-2007
Сообщений: 65
UA: Firefox 78.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Обновление до версии 78.4.0 (64 бита) полностью отрубило почту. Пишет в строке статуса - соединено с, допустим, imap.yandex.ru и висит. И так на всех учетных записях для разных почтовых серверов, imap и pop3
Установка security.tls.version.enable-deprecated в true, security.tls.version.min в значение 1 не помогла :(

Отсутствует

 

№2005-11-2020 09:22:51

Anatoli777
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 05-11-2020
Сообщений: 1
UA: Firefox 82.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

подскажите в каком месте устанавливается параметр security.tls.version.enable-deprecatedД? Файл редактируется или где-то в настройках? не могу найти

Добавлено 05-11-2020 09:42:42
нашел где устанавливается, помощи не надо

Отредактировано Anatoli777 (05-11-2020 09:42:42)

Отсутствует

 

№2116-11-2020 15:16:47

skymckup
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 16-11-2020
Сообщений: 1
UA: Firefox 82.0

Re: Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Решил эту проблему следующим образом, на своей машине где почта настраивалась либо с нуля либо обновилась без трудностей выгрузил сертификаты imap и smtp (настройки\приватность и защита\сертификаты\вкладка серверы и экспортируем два сертификата). На клиенте где не принимается почта устанавливаю сертификат, т.е. открываю сертификат выбираю текущий пользователь\ далее выбираю Поместить все сертификаты в следующее хранилище \ нажимаю обзор \ выбираю Доверенные корневые центры сертификации \ ОК \ Да \ Ок и всё письма приходят и уходят.

Отсутствует

 

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