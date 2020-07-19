Проблема с 78-ой версией Thunderbird

Добрый день! Недавно я обновил почтовый клиент Thunderbird до версии 78.0. и у меня начались проблемы с отправлением и получением писем в одной из двух учетных записей (от Акадо). На неё перестали приходить письма, отправление писем тоже не работает и появляется окно со словами:
"Ошибка отправления сообщения. Сообщение не может быть отправлено, так как ожидание соединения с Сервером исходящей почты(SMTP) "mail.akado" истекло. Попробуйте снова."
Непонятно причем здесь ожидание соединения, ведь с момента отправки не прошло и доли секунды.
Со второй учетной записью (от Яндекса) проблем нет, естественно кроме писем связанных с Акадо.
Никакие настройки при обновлении не менялись. Попробовал заменить профиль новой версии на профиль предыдущей версии 68.10.0, но не помогло, переустановил предыдущую версию и всё заработало. Хочется узнать у знатоков в чём может быть проблема.
Отредактировано nikobor58 (19-07-2020 16:09:02)
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День добрый! nikobor58, возможно, эта проблема возникла из-за новшества "TLS 1.0 and 1.1 disabled", указанного на официальной странице примечаний к выпуску.
У меня, кстати, 78.0 вообще не завелся на некоторых машинах. Подозреваю, что из-за включенного отныне по умолчанию аппаратного ускорения.
Отредактировано Пламенеющий Лис (20-07-2020 09:25:53)
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nikobor58
Дык Яндекс-то наверняка поддерживает новейшие версии криптографического протокола TLS, а Акадо, возможно, нет. Я это имел ввиду.
Отсутствует
nikobor58
Обратил внимание, что вход в почтовый ящик Акадо через сайт осуществляется посредством незащищенного соединения, поэтому вполне возможно предположить, что почтовый сервер у них также не поддерживает всех нововведений.
В общем, если у вас почта Акадо все же работает в 68.10.0, и если исходить из предположения, что проблема в шифровании соединения, то можете попробовать в 78.0 поэкспериментировать с "Правая кнопка мыши на названии вашей учетной записи Акадо в списке" -> Параметры -> Параметры сервера -> Настройка защиты. Но вполне возможно, что надо будет лезть в about:config, и менять там какие-то параметры, такие как, например, security.tls.version.min . Но здесь я точно не знаю, поэтому вам или придется гуглить, или ждать тут добрых самаритян с готовым рецептом... Но возможно, на предмет конструктивной информации вам также стоит "побомбить" ресурсы Акадо. Правда, их форум на данный момент
вообще "лежит" уже работает.
Отсутствует
Пламенеющий Лис, banbot, большое спасибо за советы!
Проблема решилась когда я в настройках входящих и исходящих серверов Акадо выбрал следующие варианты:
Защита соединения - нет.
Метод аутентификации - пароль, без защиты передачи.
Пока всё работает, но я на всякий случай сохранил инсталлятор предыдущей версии и старый профиль.
Отредактировано nikobor58 (21-07-2020 18:20:02)
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Есть решение как включить поддержку "TLS 1.0 and 1.1 disabled" ?
Это не помогло:
security.tls.version.enable-deprecated в true security.tls.version.min;0
Отредактировано timkuptsov (16-09-2020 10:07:18)
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На 78 версии проблема получения/отправки с сервером exchange,
на предыдущей версии работало с настройкой защиты соединения starttls.
мне помогло включение
security.tls.version.enable-deprecated
настройка защиты ssl/tls
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Dmitriy1
у меня не прокатило...
UPD: Помогло, оказалось еще вторая проблема. TB перестал работать с самоподписанными сертификатами...
Отредактировано timkuptsov (17-09-2020 08:42:02)
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Что за г.. они выкатили? На Маке при изменении адреса почтового сервера, ТБ зависает намертво.
Сертификаты нельзя экспортировать. В общем, все для людей.
Кто-то знает, как на Маке откатиться на 68ую версию, с сохранением всех сообщений?
Заранее благодарен.
Отредактировано dmIV (23-09-2020 15:57:37)
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Что за г.. они выкатили?
Добавлю, что в Win 7 x64 вообще не хотел запускаться из-за включенного по умолчанию аппаратного ускорения, что я, впрочем, поборол. Однако, когда после этого программа зависла и закрылась при настройке учетной записи на стадии авторизации в Gmail (причем, как помнится, некогда полезное переключение параметра general.useragent.compatMode.firefox в true не помогло), я понял, что пока с этой версией дальше мучаться не рационально, по крайней мере покуда время не резиновое...
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Кто-то знает, как на Маке откатиться на 68ую версию, с сохранением всех сообщений?
Дык, по логике просто удаляете новую версию и вместо нее устанавливаете старую. Версии можно найти тут. Не забудьте отключить автообновление. Манипуляции лучше проводить без доступа к Интернету.
На всякий случай лучше сделать резервную копию профиля. Информация о профилях здесь. Однако я не уверен, не внесла ли новая версия каких-нибудь неприятных изменений в ваш профиль. Поэтому, переносить данные лучше избирательно, а не целиком. Тут эта информация, как я понимаю, есть. Кроме того, если у вас IMAP, то сообщения хранятся на сервере, и если вы подключите вашу почту к чистому профилю, они скачаются из сети. Но будь аккуратнее, а то удалится еще че-нить ценное...
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78 версия меняет профиль. При попытке вернуться на 68 выдает сообщение, что профиль изменен безвозвратно . Тоже возникла проблема при переходе на [thunderbird]78 с корпоративным мейлом. Пришлось откатываться на старую версию с чистым профилем. Хорошо был какой-то не очень старый бэкап.
Отсутствует
Есть решение как включить поддержку "TLS 1.0 and 1.1 disabled" ?
Мне помогло установка security.tls.version.min в значение 1 (по-умолчанию там 3, значение 2 не помогло).
Отсутствует
timkuptsov пишет
Есть решение как включить поддержку "TLS 1.0 and 1.1 disabled" ?
Мне помогло установка security.tls.version.min в значение 1 (по-умолчанию там 3, значение 2 не помогло).
Огромное спасибо!
Выше советовали ставить 0, но ошибка не ушла.
security.tls.version.enable-deprecated в true
security.tls.version.min в значение 1
полет нормальный на 78.3.3 и Kerio
Ошибку выдавало до этого "Ошибка отправления сообщения.Узел, с которым вы соединяетесь, использует неподдерживаемую версию протокола безопасности."
Оставлю тут, чтоб другим было проще гуглить.
Отсутствует
Спасибо за помощь.
security.tls.version.enable-deprecated в true
security.tls.version.min в значение 1
полет нормальный на 78.3.3 и Kerio
Ошибку выдавало до этого "Ошибка отправления сообщения.Узел, с которым вы соединяетесь, использует неподдерживаемую версию протокола безопасности."
Оставлю тут, чтоб другим было проще гуглить.
Отсутствует
Обновление до версии 78.4.0 (64 бита) полностью отрубило почту. Пишет в строке статуса - соединено с, допустим, imap.yandex.ru и висит. И так на всех учетных записях для разных почтовых серверов, imap и pop3
Установка security.tls.version.enable-deprecated в true, security.tls.version.min в значение 1 не помогла
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подскажите в каком месте устанавливается параметр security.tls.version.enable-deprecatedД? Файл редактируется или где-то в настройках? не могу найти
Добавлено 05-11-2020 09:42:42
нашел где устанавливается, помощи не надо
Отредактировано Anatoli777 (05-11-2020 09:42:42)
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Решил эту проблему следующим образом, на своей машине где почта настраивалась либо с нуля либо обновилась без трудностей выгрузил сертификаты imap и smtp (настройки\приватность и защита\сертификаты\вкладка серверы и экспортируем два сертификата). На клиенте где не принимается почта устанавливаю сертификат, т.е. открываю сертификат выбираю текущий пользователь\ далее выбираю Поместить все сертификаты в следующее хранилище \ нажимаю обзор \ выбираю Доверенные корневые центры сертификации \ ОК \ Да \ Ок и всё письма приходят и уходят.
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