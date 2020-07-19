Проблема с 78-ой версией Thunderbird

nikobor58

Обратил внимание, что вход в почтовый ящик Акадо через сайт осуществляется посредством незащищенного соединения, поэтому вполне возможно предположить, что почтовый сервер у них также не поддерживает всех нововведений.

В общем, если у вас почта Акадо все же работает в 68.10.0, и если исходить из предположения, что проблема в шифровании соединения, то можете попробовать в 78.0 поэкспериментировать с "Правая кнопка мыши на названии вашей учетной записи Акадо в списке" -> Параметры -> Параметры сервера -> Настройка защиты. Но вполне возможно, что надо будет лезть в about:config, и менять там какие-то параметры, такие как, например, security.tls.version.min . Но здесь я точно не знаю, поэтому вам или придется гуглить, или ждать тут добрых самаритян с готовым рецептом... Но возможно, на предмет конструктивной информации вам также стоит "побомбить" ресурсы Акадо. Правда, их форум на данный момент вообще "лежит" уже работает.